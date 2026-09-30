La Juventus è vigile su Romano, ma anche l'Inter si sta muovendo nella stessa direzione. Naturalmente in casa nerazzurra tutto ruota intorno al futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno 2027. I nerazzurri sono in alto mare con Gordon Stipic sul rinnovo del turco. In compenso, poi, la maturazione di Romano è un argomento molto caldo per Marotta e Baccin, già sul pezzo da qualche settimana. Allo stesso modo anche i club di Premier League si sono mossi: a Cagliari fioccano le richieste di accredito dei top club inglesi, scrive Tuttosport. La Roma ha una percentuale sulla rivendita pari al 10% che andrà calcolata sulla differenza tra l'eventuale futuro prezzo di cessione da parte del Cagliari e i 5 milioni di euro versati per il suo acquisto.