Migliorando le condizioni di Pablo Daniel Osvaldo. L'ex attaccante della Roma è ricoverato in ospedale da cinque giorni a causa di un versamento pleurico - una raccolta di liquido nello spazio che circonda i polmoni - che avrebbe reso necessario l'intervento. La famiglia - scrive TycSports - ha diramato un altro comunicato nel quale sono stati attaccati alcuni media che in questi giorni hanno diffuso "informazioni false senza conferme". Queste le altre parole sulle condizioni dell'argentino: "Dani sta bene e lucido. Non è vero che è arrivato o era in stato di indigenza. Non è vero né che gli abbiano tolto un polmone, né che abbia complicazioni alle gambe, né che la sua situazione sia il prodotto del consumo di sostanze. Queste le falsità senza controllare che sono circolate".