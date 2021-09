Calciomercato Roma, c’è anche Ndombele tra i profili osservati da Mourinho

Il portoghese ha già allenato il centrocampista al Tottenham

La Roma ha riaperto la caccia al centrocampista. L'addio di Nzonzi, che ha firmato con l'Al Rayyan, potrebbe sicuramente aprire le porte a un nuovo arrivo in uno dei reparti più bisognosi di rinforzi nella rosa giallorossa. Oltre ai vari Loftus-Cheek e Zakaria, è spuntato anche Tanguy Ndombele. Come riporta 'calciomercato.com', il centrocampista francese del Tottenham è uno dei profili graditi a José Mourinho, che lo ha allenato proprio agli 'Spurs'. L'ex Lione è giocatore di grande fisico, ma ha un contratto in scadenza nel 2025 ed è valutato parecchio. Anche se in questo inizio di stagione ha collezionato solo quattro presenze in tutte le competizioni.