Roma, Nzonzi e non solo: ecco i milioni per Pinto per il mercato di gennaio

Con la partenza del centrocampista francese si aprono vari scenari in ottica mercato. Insieme a lui, Villar, Diawara e Reynolds potrebbero partire per liberare spazio

Dopo un tira e molla durato più di un anno, Steven Nzonzi sta per diventare un ex giocatore della Roma. Manca ancora l’ufficialità ma il centrocampista francese è prossimo alla cessione all’Al Rayyan, dove percepirà uno stipendio di 3 milioni l’anno. Inizialmente si era anche complicata la trattativa per via di una buonuscita che il giocatore pretendeva dalla Roma poi il nodo si è sciolto. La Roma risparmierà 5 milioni da qui a giugno. La sua partenza fa già nascere delle considerazioni di mercato per gennaio e apre a molte possibilità. Tiago Pianto dovrà essere abile a sfruttare al meglio il risparmio per regalare a Mou quel centrocampista di spessore in cima alla lista del portoghese. Magari anche un terzino destro, data la poca affidabilità di Reynolds.

Proprio in queste due zone del campo potrebbero partire giocatori a gennaio per far risparmiare alla Roma altri soldi da reinvestire sul mercato. Il primo è il terzino americano, troppo acerbo e non adatto ai ritmi della serie A. L’altro giocatore è Gonzalo Villar che con Mourinho è finito spesso a vedere la partita in tribuna: non rispecchia le qualità che l’allenatore vuole nei suoi centrocampisti: la fisicità, il senso della posizione in fase difensiva. Anche Diawara non risponde a queste caratteristiche e per gli stessi motivi può lasciare la Capitale dato lo scarso impiego e la poca considerazione e fiducia che Mourinho ha di lui. Altri possibili partenti a gennaio saranno Fazio e Santon che in estate non hanno accettato nessuna destinazione proposta complicando non poco le manovre di mercato. Messi fuori rosa, potrebbero far risparmiare alle casse giallorosse soldi preziosi. Inoltre, parte dei soldi potrebbero provenire dai riscatti dei vari giocatori in prestito l’estate scorsa. Da quello certo di Under, a quello molto probabile di Pau Lopez, ci sarebbero altri 20 milioni nelle casse della Roma per permettere a Tiago Pinto di costruire una rosa all’altezza di Mou e magari, perché no, sognare in grande.

Zakaria, Douglas Costa, Loftus-Cheek, Dalot: i nomi per gennaio

I nomi sul taccuino del direttore generale sono tanti. Xhaka è stato a lungo inseguito durante l’estate. È stato il primo nome di Mourinho appena arrivato a Roma. Il centrocampista svizzero era perfetto per il suo gioco. Il classico metronomo di pensiero, di impostazione. Sembrava il primo colpo di Mourinho, e invece è sfumato lentamente giorno dopo giorno. Un altro centrocampista è stato Zakaria. Negli ultimi giorni di mercato, il centrocampista del Borussia Moenchedablach è stato molto vicino a vestire la maglia giallorossa. Non se n’è fatto nulla alla fine ma quello dello svizzero è un nome molto caldo anche per la finestra di gennaio quando scadrà il suo contratto e potrà partire a zero. I tedeschi hanno chiuso la porta diverse volte a voci di mercato ma questo è il gioco delle parti. Douglas Luiz è un altro nome caldo. Il brasiliano è un pallino di Pinto e della dirigenza giallorossa da molto tempo ma l’elevato prezzo del cartellino ha fatto precipitare in poco tempo le sue quotazioni. Anche il centrocampista del Cagliari Nandez è stato un profilo spesso accostato alla squadra giallorossa, ma una trattaiva vera e propria per lui forse non è mai partita. Infine, un nome da tenere sempre sotto osservazione è quello di Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea non trova spazio con Tuchel e potrebbe essere un buon rinforzo per la mediana giallorossa.

Per la fascia destra, nome nuovo per il mercato di gennaio, si è parlato di Dalot, conoscenza del calcio italiano. Il terzino portoghese, dopo l’esperienza in prestito al Milan l’anno scorso, è tornato al Manchester United. I Red Devils però non puntano su di lui e potrebbero lasciarlo partire. Il terzino al Milan aveva dimostrato buona gamba e propensione offensiva, qualità che sicuramente piacciono a Mourinho. I nomi sono molti e sicuramente saranno di più durante il mercato. La disponibilità economica sembra esserci, ora non rimane che attendere il colpo per fare un salto di qualità che la Roma e Mourinho meritano.

