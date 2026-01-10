Calciomercato, la Roma tratta per Robinio Vaz: c’è la concorrenza di altri top club

Sono ore caldissime per il mercato dei giallorossi mentre si attende la risposta definitiva di Giacomo Raspadori. Come ammesso dal ds Massara nel pre-partita di Roma-Sassuolo, i giallorossi seguono da vicino anche Robinio Vaz, grande talento classe 2007 del Marsiglia. Come riporta Fabrizio Romano, la Roma è in trattativa per l'attaccante francese, ma il suo profilo è visto più come un jolly: i giallorossi vogliono un calciatore "fatto e finito" da aggiungere alla squadra e affonderebbero in caso di arrivo di un altro attaccante. Intanto, come riporta CaughtOffside, la Roma vuole accelerare e sono in programma altri incontri con la dirigenza del Marsiglia. Sul classe 2007 c'è la concorrenza di altri club come Chelsea, Aston Villa ed Eintracht Francoforte.