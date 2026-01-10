Massara: “Domani sapremo di più su Raspadori. Zirkzee? Lo United ha chiuso il mercato”

Le sue parole: "Con l'attaccante dell'Atletico è una trattativa che esiste e penso sia in via di definizione, in un senso o in un altro. L'olandese? Mi pare assai improbabile che possano cambiare idea"

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Raspadori ha detto sì? Quanto manca per vederlo in giallorosso? "E' una trattativa che esiste e penso sia in via di definizione, in un senso o in un altro, in tempi piuttosto chiari. Si decide domani? E' plausibile che quello sia il tempo nel quale avremo più chiaro tutto lo scenario".

Siete allineati su tutte le strategie di mercato? "E' sempre bello quando la proprietà è presente a Roma, ma il sostegno e il confronto è quotidiano e sentiamo una vicinanza continua in tal senso. Siamo uniti, abbiamo un unico obiettivo: far crescere la squadra e la società. Siamo allineati in tal senso e siamo tutti contenti".

Anche con Gasperini? "Certo, c'è un confronto e una dialettica costante che fa parte del nostro mestiere ed è protesa a fare il bene di questa squadra e portare tutti i miglioramenti possibili".

Quanto è concreto Robinio Vaz? "Mi sembra un grande talento, ma una cosa in questo momento abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia se ne voglia privare e in ogni caso ci sarebbe una concorrenza agguerritissima".

Più probabile Zirkzee? "In questo momento lo United ha chiuso ogni discussione di mercato, con il cambio di allenatore non vogliono avere movimenti. Mi pare assai improbabile che possano cambiare idea".

Ferguson rimane alla Roma o no? "E' qui, ci dà una grande mano, sta crescendo. E' un ragazzo del 2004 che è arrivato quattro mesi fa in un nuovo campionato. La sua crescita è costante, ci sta dando un grande contributo adesso e siamo contenti di quello che sta facendo. Siamo felici di vederlo in campo stasera. Auspichiamo di tenerlo per tutta la stagione, poi vedremo come andiamo avanti".