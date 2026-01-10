Roma-Raspadori, la decisione slitta ancora: la risposta definitiva è attesa domani

Non è ancora il giorno di Giacomo Raspadori. La decisione definitiva sarebbe dovuta arrivare ieri, poi la giornata odierna era stata indicata come quella del 'sì'. E invece la Roma deve attendere ancora, con la risposta definitiva da parte dell'attaccante classe 2000 dovrebbe arrivare domani. Il condizionale è d'obbligo, anche se la conferma in merito alle tempistiche è arrivata poco fa da parte di Massara: "E' plausibile che domani sia il momento in cui avremo più chiaro tutto lo scenario. E' una trattativa che esiste e penso sia in via di definizione, in un senso o in un altro, in tempi piuttosto chiari", le parole del ds giallorosso nel pre-gara di Roma-Sassuolo. Oggi Jack è stato raggiunto in Spagna dagli agenti e si starebbe confrontando con il suo entourage e la famiglia. Accordo chiuso ormai da tempo, invece, tra la Roma e l'Atletico Madrid: si attende la decisione di Raspadori.