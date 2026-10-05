Mancano più di tre settimane a Udinese-Roma, sfida in programma il 31 ottobre e valida per la decima giornata di campionato. Quel che è certo, però, è che alle 18 al Bluenergy Stadium non ci sarà Idrissa Gueye. L'attaccante bianconero, infatti, oggi si è sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia destra e rimarrà ai box per tre mesi. Questa la nota con cui il club friulano ha annunciato l'operazione del centravanti senegalese: "Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L'intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito I tempi di recupero previsti sono di 3 mesi."