Riecco i big, riecco i giganti della Roma. Giganti come i progetti giallorossi. Quei punti di riferimento attorno ai quali Gian Piero Gasperini ha costruito l'identità della squadra con la qualità, la leadership e l'esperienza nei reparti chiave, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport. Mile Svilar, Gianluca Mancini, Manu Koné e Paulo Dybala sono atterrati ieri a Bologna (e non direttamente a Parma a causa della nebbia) con lo sguardo deciso per spingere più su la squadra in un momento fondamentale della stagione, quello in cui il tecnico vuole lanciare l'assalto alla vetta. E come un'orchestra che ritrova i suoi solisti migliori, la squadra chiede alle sue anime forti un acuto in più in campo in una gara che ieri proprio Gasp ha definito difficile, piena di insidie: "L'importante per noi è restare dove siamo e continuare su questo passo". Al massimo porta, difesa, centrocampo e attacco. Un poker di leader, quattro leoni recuperati che rappresentano il cuore pulsante dell'assalto giallorosso al Parma e alla vetta del campionato. Svilar si è allenato in settimana senza problemi e oggi taglia al Tardini la presenza numero 100 in giallorosso. Se con Mancini la difesa si ricompatta nel segno dell'esperienza, con il portiere la squadra acquisisce più sicurezza. Senza Svilar la Roma ha in cassato, per dire, quasi il triplo dei gol: con Mile tra campionato e Champions aveva preso appena 4 reti in 6 partite, senza di lui 14 in 8 gare passando da una media di 0,66 gol subiti a gara a una di 1,75 (e questo nonostante l'altro recuperato Gollini prima e Vasquez non abbiano nel frattempo affatto demeritato).