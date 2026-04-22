Un episodio e un'immagine che stanno già facendo il giro del web. All'intervallo di Roma-Monza Under 18, sfida delle giovanili che si è giocata a Trigoria, il secondo portiere degli ospiti è stato immortalato mentre "spiava" Mile Svilar e la Roma che si stava allenando lì vicino. Una sedia per superare il muro che divide i due campi e un gesto romantico che testimonia l'ammirazione e la voglia di imparare del ragazzo. Lo scatto è stato pubblicato da Gazzetta Regionale e sotto al post nelle ultime ore è spuntato anche il like proprio di Svilar.
forzaroma senza categoria Trigoria, il portiere del Monza U18 “spia” Svilar durante l’intervallo – FOTO
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Trigoria, il portiere del Monza U18 “spia” Svilar durante l’intervallo – FOTO
Una sedia per superare il muro che divide i due campi e un gesto romantico che testimonia l'ammirazione e la voglia di imparare del ragazzo
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