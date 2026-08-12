Nel pomeriggio la Roma ha annunciato l'ingresso di Orodei tra i partner del club come Gold Partner e Back Training Kit Partner. Alla cerimonia era presente anche Wesley. Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso:

"Si è tenuta a Trigoria la signing ceremony, che sancisce l'ingresso di Orodei tra i partner del Club in qualità di Gold Partner e Back Training Kit Partner.

All'incontro hanno presenziato il Chief Revenue Officer di AS Roma, Michael Gandler, e il Presidente di Orodei, Antonio Maesano, formalizzando una collaborazione fondata sulla condivisione di valori strategici e di un'ambiziosa visione per il futuro. A margine della firma, la nuova partnership è stata celebrata con uno scatto simbolico insieme al calciatore brasiliano Wesley, che ha indossato la maglia da allenamento ufficiale personalizzata con il logo Orodei sulla parte posteriore del kit.

A conclusione delle attività, la delegazione di Orodei ha visitato l'Archivio Storico del Club, ripercorrendo la memoria, i documenti e diversi oggetti legati alla tradizione e all'identità del Club".