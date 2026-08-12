Nahuel Molina è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L'argentino ha firmato un contratto fino al 2030 e con un post sui social ha salutato l'Atletico Madrid dopo quattro anni trascorsi in Spagna. Tanti i commenti tra cui quello di Udogie che ha scritto: "Parte 2". I due hanno giocato insieme all'Udinese e l'esterno italiano è uno degli obiettivi dei giallorossi. I giallorossi hanno avviato i contatti col Tottenham che continua a chiedere 30 milioni di euro. Il commento ha scatenato i tifosi della Roma che gli hanno risposto chiedendogli di trasferirsi nella Capitale. Il terzino ha già detto sì ma l'intesa col club inglese ancora non è stata trovata. L'obiettivo è riformare la coppia per rinforzare il pacchetto di esterni di centrocampo.