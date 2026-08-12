Gabriel Martinelli è uno dei nomi sul taccuino di Tony D'Amico ma la pista che porta all'esterno dell'Arsenal è piena di ostacoli. Il primo è l'ingaggio da 7 milioni di sterline a stagione, una cifra elevata per i giallorossi che hanno imposto un tetto massimo per gli stipendi. Il brasiliano è in uscita, ma il suo futuro potrebbe essere in Turchia. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE il Galatasaray ha presentato un'offerta ufficiale da 45 milioni di euro. Il club di Londra ora esaminerà la proposta, ma il giocatore è sempre più lontano dalla Roma. Per la squadra turca è una priorità a causa dei tanti problemi per ingaggiare Leao.