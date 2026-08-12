Continuano gli aggiornamenti sulla trattativa per Rodrigo Mora. Ieri sera sembrava che la Roma e il Porto fossero a un passo dall'accordo, mentre nelle ultime ore si è registrata una frenata dovuta alla distanza sulle condizioni dell'obbligo di riscatto. I due club hanno trovato l'intesa sulla formula ma non basta: la Roma ha proposto un prestito da 7-8 milioni con diritto di riscatto a 42-43 milioni che si tramuterebbe in obbligo al raggiungimento di alcune condizioni. Tra gli obiettivi, però i giallorossi vorrebbero inserire il 60% delle presenze e la qualificazione alla prossima Champions League, mentre il Porto cerca più garanzie e condizioni favorevoli (e per questo più semplici da raggiungere). Secondo Record i portoghesi hanno inviato la loro controproposta: Villas Boas chiede 10 milioni per il prestito oneroso e 40 per l'obbligo con criteri semplici per farlo scattare oltre ad un percentuale sulla rivendita.