Il Campobasso continua lo sfottò della Roma e risponde alla Lazio: “Ci riproviamo?”

Tra i tanti striscioni comparsi all'Olimpico ieri in occasione dell'ultima partita di campionato contro lo Spezia, uno in particolare ha acceso i tifosi. Si tratta di quello che riporta: "Invece tuo padre sai che spasso quando andava a Campobasso" . La frase è una risposta allo sfottò dei sostenitori della Lazio che, in occasione del match contro l'Empoli in trasferta, avevano esposto uno striscione con scritto: "Tu padre l'ha vista perde... tu pure", riferendosi alla finale di Europa League. Nella stessa serata, sempre nel settore ospiti, era comparso anche un signore travestito ballerina di flamenco. Oggi il canale social ufficiale del Campobasso si unisce allo sfottò giallorosso su TikTok ricordando ai biancocelesti il match, perso 1-0, a cui i tifosi della Roma facevano riferimento. Nella didascalia del video, che riporta l'azione del gol, si legge: "Senatore, ci riproviamo?". La partita in questione risale agli anni 80' ed entrambe le squadre giocavano in Serie B.