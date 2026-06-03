Il Mondiale per Soulè resterà una chimera. Lo staff tecnico dell'Argentina, infatti, sta monitorando attentamente i progressi di Nico Paz, che lamenta un fastidio al ginocchio sinistro. Ma in caso di assenza del talento del Como sarà Emiliano Buendía ad aggregarsi al gruppo della Selecion. Il centrocampista dell'Aston Villa ha ricevuto una chiamata dalla Nazionale argentina nelle scorse ore , nella quale gli è stato detto di non prendersi una vacanza e di continuare ad allenarsi per qualche altro giorno in caso di una convocazione d'emergenza per i Mondiali , qualora ci fosse un infortunio che costringesse uno dei 26 giocatori convocati a rinunciare. Soulé faceva parte dei 52 preconvocati, ma non ha convinto il ct Scaloni al termine di una stagione in chiaroscuro.