Mora e l'amore per Totti: Francesco sul podio e davanti a Zidane nella blind ranking

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Se c'è una possibilità di prendere Leao, prenderei tutta la vita lui rispetto a Fofana. Non ho dubbi su questo. E non sarebbe un problema con lo spogliatoio: non ha mai avuto discussioni con i compagni, mai un problema. L'unica incognita è la continuità. La Roma è più completa rispetto all'anno scorso".

Franco Melli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): "Ieri sera ho visto un buon Fofana nel primo tempo, nel secondo no. Si è mangiato un gol abbastanza facile. Ha giocato bene e secondo me è meglio di Nkunku".

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92,7): "La Roma ha acquistato Mora a 25 milioni. Il 50% della rivendita va al Porto. Ma in questo momento, ha il cartellino a 25 milioni. L'unica cosa è che potrebbe esserci un limite contrattuale, ma sono solo sfaccettature. Sono sicuro però che se va bene, la Roma darà altri 25 milioni al Porto. Ora la Roma sta riflettendo su altre operazioni. Secondo me il club - a parte Fofana - farà prestiti. Minimo altri due giocatori arriveranno sicuramente. Uno con le caratteristiche di Fofana. Luis Henrique è un ripiego. Ora ci saranno due giorni di riflessione. La proprietà - comunque - non è contraria a nuove operazioni di mercato di D’Amico e Gasperini"

Francesco Balzani (Teleradiostereo - 92,7): "La formula di Mora è molto vantaggiosa per la Roma. Oggi con 25 milioni è difficile comprare giocatori interessanti. Ora Gasp si aspetta quel giocatore di strappo alla sinistra: lo vuole ancora. Mora non cambia nulla. Il portoghese aggiungerà qualità e tecnica alla squadra. L'altro grande tassello è un esterno. Molina ha coperto il vuoto di Celik. A sinistra c'è ancora un buco. Si arriverà a prendere un giocatore. Ma la Roma una cessione la farà. Bisogna vedere come si evolve la situazione di Soulé e Ziolkowski"

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Vendere Koné oggi sarebbe un suicidio, a meno che non abbia già in mano il sostituto. Nella mia formazione ideale, metto Koné e poi scelgo l’altro centrocampista. O arriva un’offerta pazzesca oppure me lo tengo. Anche se l’esigenza di fare cassa rimane. Fofana è ben avviato, c’è l’accordo sia con il Lione che con il giocatore. Capirei una cessione di Soulé”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “La rosa non è completa a livello numerico e la Roma farà almeno un’altra operazione in entrata. Fofana rimane in piedi come pista, ma dubito che venga definito prima del ritorno del preliminare di Champions. Per quanto riguarda l’esterno di centrocampo, la Roma sta seguendo profili come Cacciamani e Luis Henrique che posso giocare anche più avanti”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Sul fronte Friedkin, l’investimento da 25 milioni per Mora e la trattativa abbozzata per Fofana al Lione — che al momento lo considerano più o meno fuori — pesano nelle valutazioni. Il vero nodo è capire se la proprietà avrà la volontà di investire 30 milioni per chiudere l’operazione., ad oggi non ci sono le condizioni per chiudere Fofana, bisogna capire se si può fare una formula differente oppure con qualche cessione liberare lo spazio economico, altrimenti è cercare un obiettivo differente.”