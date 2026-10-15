Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Tutti tramortiti al fischio finale: giocatori, tifosi e persino Gasperini. Una botta pesantissima quella di ieri. Prima dell’85’ hai vissuto quello che poteva essere e che invece non è stato. In otto minuti hai trasformato quella che poteva essere una vittoria capace di dare una spinta per il futuro in una battuta d’arresto non indifferente, che spero non abbia ripercussioni sul morale. Inaccettabile prendere tre gol così. Dopo il 3-2 la Roma si è completamente piantata. Per me, ieri Soulé ha fatto la sua miglior partita stagionale: avrei aspettato prima di sostituirlo, anche per non dare la sensazione di volersi difendere a tutti i costi”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Sarebbe stata una sconfitta indolore, ma purtroppo, per come si era messa la partita,è arrivata una beffa pesante. Riuscire a perderla in appena otto minuti è difficile da digerire. Per carità, vanno riconosciuti i meriti del Real Madrid e la qualità dei suoi giocatori, ma la Roma ci ha messo indubbiamente del suo. Subire tre gol su calcio d’angolo, per di più praticamente fotocopia, è qualcosa di insolito: non è facile ricordare precedenti simili. La Roma ha disputato una grande partita, ma ciò che resta di questa sfida contro il Real, oltre alla rimonta subita, è anche la preoccupazione per gli infortuni di Koné e Dybala. Per Manu si ipotizza un rientro dopo la sosta, mentre per Dybala si parla di un risentimento muscolare nella zona del polpaccio. La sua presenza contro il Genoa, dunque, appare in dubbio.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Dal campo può percepire la possibilità di un calo, il calo c’è stato e non è una novità assoluta: lo abbiamo visto nelle ultime partite. La squadra ha un ritmo di partenza troppo alto che non può mantenere per tutta la gara. Però quello che non si capisce è il modo in cui è andata a finire, considerando come aveva difeso bene fino a quel momento.”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho secondo me non voleva essere offensivo, però non è che ha vinto perché ha fatto dei gol costruiti: la Roma non riusciva più a tenere e il Real ha segnato su calcio d’angolo. È stato un demerito della Roma. Non penso ci sia stata un’offesa nel dire che “erano morti”: si diceva che erano calati, è la stessa cosa.”