Gasperini e il gap con l'Inter: "Sono la squadra da battere, ma vogliamo avvicinarci"

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Abbiamo visto una grande Italia. È sembrata tutta un’altra cosa rispetto alla partita contro il Belgio. Kayode mi ha fatto una grande impressione, gli ha fatto bene l’aria della Premier. È un giocatore gasperiniano per caratteristiche”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Se il prodotto calcistico italiano deve diventare più vendibile, questo processo passa anche dalla costruzione dello Stadio della Roma. Nel nostro Paese ci sono pochi stadi pensati per il calcio, e una serie di manovre sono in atto per migliorare lo stato del calcio italiano a livello di strutture”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Speriamo che questa città diventi anche un po’ più europea, invece di essere imbrigliata nella burocrazia. Spero che lo stadio della Roma, con l’ok, vada avanti, e spero lo stesso per lo stadio della Lazio. Con due stadi di proprietà Roma diventerebbe migliore.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mi sembra che in Italia ci siano difficoltà ovunque per gli stadi. Comunque è un passo avanti clamoroso: vedremo quanto ci vorrà e se le tempistiche diventeranno bibliche oppure no.”