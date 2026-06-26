Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “La Roma deve vendere qualcuno: questa è la priorità. Greenwood? Il rischio che si presenti un’altra squadra è concreto. Freuler non è un giocatore di prospettiva. Ingaggio che capirei poco ma se lo vuole Gasperini, va benissimo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mi meraviglia che Greenwood non abbia la fila. La Roma secondo me ha anche fatto dei sondaggi con De Zerbi per capire come è caratterialmente. Quello che mi colpisce è che non ci siano altre squadre su questo grande giocatore".

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “La questione di Calafiori è aperta: bisogna trovare un accordo, perché la Roma non vuole ricorrere al TAS. L’accordo lo puoi trovare domani o tra dieci giorni, così come quelli di Bove. La Roma ha dei nomi in alternativa a Koné: si possono trovare profili che non sono Koné, ma che possono diventarlo. Il piano di Gasperini è molto chiaro: prendere due calciatori titolari, in modo che Dybala e Pellegrini facciano gli alternativi, proprio perché Soulé non ha convinto Gasperini”.