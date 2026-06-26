Il calciomercato della Roma sta per entrare nel vivo, a partire dai primi di luglio D'Amico sarà al lavoro per regalare a Gasperini i cinque acquisti richiesti. Prima, però, c'è da pensare alle cessioni ma il club non svenderà i suoi gioielli. E tra i top player in rosa c'è Wesley che nei giorni scorsi ha ricevuto diverse proposte dalla Premier League. Il Chelsea è la squadra che si è più avvicinata prima di virare su Palestra e strapparlo all'Inter. Il 'no' ai Blues è arrivato dal giocatore stesso che ha voglia di rimanere a Roma e giocare la Champions League nella Capitale. Ci ha provato anche il Manchester City, ma la proposta è stata spedita al mittente

Wesley al lavoro per esserci al raduno

Gasp vuole rinforzare le fasce: occhi su Ruggeri e Molina

in questi giorni si trova in vacanza in(a Mykonos). Ha trascorso le prime settimane di vacanza a Roma, regalando spettacolo anche lontano dal campo. In diverse serate nella Capitale si è unito ai gruppi di tifosi che lo hanno incontrato, concedendosi foto e momenti di grande entusiasmo. Relax, sì, ma senza trascurare il lavoro: aha proseguito il programma di allenamento insieme al suo fisioterapista di fiducia, Kaine, e al fisioterapista giallorosso Claudio Patti. Sessioni tra campo, palestra e piscina con l'obiettivo di essere subito a disposizione per il raduno del 13 luglio. Wesley ha voglia di mettersi fin da subito alle spalle l'infortunio all'adduttore che lo ha fatto fuori dal Mondiale sul più bello.Wesley rimarrà enella lista presentato a D'Amico ha chiesto anche un nuovo esterno. Fari puntati su Madrid: i giallorossi seguono Ruggeri e Molina. Il primo potrebbe lasciare l'Atletico che ha acquistatoe lo spagnolo diventerà il titolare fisso sulla sinistra. In caso di arrivo il brasiliano tornerà sulla destra, mentre per rinforzare quella fascia l'obiettivo è Molina, anche lui dell'Atletico Madrid. Fredda, invece, la pista che porta a