Non c'è solo Greenwood nella lista dei desideri della Roma. Gasperini si aspetta anche un restyling della fasce, sulla sinistra piace Ruggeri ma i fari sono puntati anche sulla destra. Piace il compagno di squadra dell'ex Atalanta, Nahuel Molina. Il terzino - ora impegnato al Mondiale - è tra gli obiettivi dei giallorossi, in caso di un suo arrivo Wesley rimarrebbe sulla sinistra. Secondo quanto riportato da Tuttosport sull'argentino c'è anche l'Inter che va a caccia di un rinforzo da quella parte dopo che Palestra è sfumato. I nerazzurri seguono anche Dodô, sondato dalla Roma ma la pista non si è scaldata.