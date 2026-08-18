Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà – FM 90.9): “Finalmente la trattativa per Mora è andata a buon fine. Ora, però, serve anche l’esterno sinistro di piede destro. Fofana, se sta bene, sarebbe perfetto. A me piace tantissimo, è uno di quelli che può accendere l’Olimpico. Credo che ci sia già un accordo di massima tra Roma e Lione, e con il giocatore, anche se da Trigoria non confermano. Se arriva lui e uno tra Cacciamani e Udogie la Roma è al completo con due giocatori per ruolo”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Dove giocheranno Mora e Castro? La Roma ha speso tanti soldi per questi due giocatori che mi auguro siano utili per il gioco di Gasperini. La Roma ad oggi gioca per un piazzamento Champions”