‘RADIO PENSIERI’, VOCALELLI: “Gasperini ha valorizzato la rosa”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 15:00)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “L’Inter non è una squadra finita. Gasperini non ha valorizzato più di tanto i giocatori, Ranieri a questo punto della stagione aveva più punti. I calciatori si valorizzano attraverso i risultati".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104,5): “Il campionato subirà uno scossone in questo week end e l’Inter batterà la Roma. I giallorossi sono più in difficoltà: non ci sarà Wesley e Gasperini non ha una valida alternativa. Gasperini ha valorizzato la rosa della Roma. Il giudizio dell’allenatore non può essere dato solamente in base alla Champions League".

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Un pari sarebbe un buon risultato domenica. Se nel girone di andata la Roma ha perso contro le squadre che le stavano davanti, ora ha sempre pareggiato e chissà che anche domenica non possa succedere questo. La pressione secondo me è più addosso all’Inter che non alla Roma, anche se sono i giallorossi a dover inseguire il quarto posto. Soulè può dare una sterzata alla partita, ma bisogna capire in che condizione sta: penso che al momento sia al 50%, è sicuramente migliorato rispetto alla condizione pessima di un paio di mesi fa, ma deve ritrovare il ritmo partita"

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Io farei giocare Robinio Vaz. Ho in testa una Roma sfacciata da presentare a San Siro. Tanto, persa per persa, cerco di mettere in difficoltà l’Inter. Quando un giocatore è caldo, come Vaz, lo manderei sempre in campo. Metterei due punte, con Pellegrini dietro. C’è la possibilità di vedere El Aynaoui, ma come primo cambio. Se Angelino ha fatto dei progressi, lo prenderei in considerazione”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Inter-Roma potrebbe concludersi con un risultato che nessuno si aspetta. Se devo dare una piccola sfumatura di preferenza la do alla Roma, proprio perchè dalla sfida con la Bosnia ne escono peggio i giocatori dell’Inter. Ma mi aspetto una partita brutta, senza spunti e velocità, senza quelli che sono i condimenti necessari per dire che sarà una bella partita"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Come si gioca Inter-Roma? Al solito, meglio due feriti che un morto. Devi cercare di non concedere occasioni. Tranne Malen, la Roma non ha certezze. Speriamo che l’olandese non abbia il raffreddore, altrimenti siamo più in difficoltà”.