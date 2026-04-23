‘RADIO PENSIERI’, TORRI: “A Trigoria è tutti contro tutti. Non vedo innocenti”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 23 aprile 2026 (modifica il 23 aprile 2026 | 21:13)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Paolo Marcacci (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "La Roma deve puntare ad arrivare quinta, sarebbe il decoro massimo possibile. Al quarto posto darei un 5% di possibilità. Nelle ultime 4 un Dybala rimesso a punto può fare una bella differenza. Purtroppo, dal mio punto di vista, la possibilità di restare di Gasperini non va oltre il 30%. Il ritardare una decisione, come stanno facendo i Friedkin, è già di per sé una decisione. Pensate se Ranieri, qualche minuto prima di Roma-Pisa, avesse detto quello che ha affermato oggi al Coni...".

Fernando Orsi (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "Penso che Ranieri dopo un po' di tempo, a differenza di Gasperini, un po' di cose le possa dire in casa Roma".

Giancarlo Padovan (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "Gasperini a Roma è stato deludente, ma mi sfugge perché tutti o la maggioranza dei tifosi stanno con lui".

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "Mi sembra impossibile che la Roma possa andare in Champions League, dovrebbe succedere l'imponderabile per la Juventus. La Roma deve puntare a difendere il quinto posto, e non è facile, a partire da sabato a Bologna".

Luigi Ferrajolo (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "La Lazio rischia di stravolgere la stagione della Roma? La Roma deve arrivare almeno quinta, altrimenti di che stiamo parlando? Se Gasperini dovesse andar via non mi lascerebbe nessun rimpianto".

Ugo Trani (Tele Radio Stereo - 92.7): "Se Alajbegovic andasse al Napoli, io che devo dire? La verità è che non si muove niente, non si sa chi fa il mercato e per chi. Se arriva Conte, che facciamo? Chi fa il mercato? Dybala non è pronto, al massimo andrà in panchina. Oggi Ranieri è intervenuto a sorpresa al Coni, a livello di immagine la Roma scade ogni giorno che passa. Stanno facendo di tutto per far andar via Gasperini. A questo punto un nome potrebbe essere Palladino, è della scuderia di Riso. Il massimo per tornare all'epoca di Pallotta sarebbe Pioli".

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92.7): "Alajbegovic? Vediamo... Ci sono dei contatti, il padre l'altro giorno era qui. Bisogna capire se sono contatti reali o meno, lo scopriremo vivendo. Non si sa al momento chi fa il mercato per chi. Affari in chiusura al momento non li puoi fare, magari uno di questi giovani li prendi pure ma per chi? Sapevamo che l'unità non ci fosse, ma agli occhi dell'ambiente e della squadra c'era: Ranieri l'ha rotta quel maledetto venerdì".

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Se la Roma finisce fuori dalle coppe, è un fallimento. Intanto, vediamo cosa succede. La Roma può comunque arrivare quinta, ma uno scenario di quel tipo aggraverebbe la situazione. Io non vedo innocenti. Ci sono una serie di domande sul futuro della Roma a cui non abbiamo risposta. Fino a due mesi fa, il bilancio era diverso, ora è precipitato e le prospettive sono tutt’altro che positive. Adesso, che succede? Non vedo decisioni e punti di riferimento. A Trigoria c’è una situazione da tutti contro tutti. Alajbegovic non verrà mai alla Roma per tutto quello che sta succedendo: la trattativa è troppo alla luce del sole, non ci credo. La Roma sta alzando il prezzo per qualcun altro”.

Gianni Visnadi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se la Roma non vince a Bologna rischia la Conference, oppure l'Europa League e te la tieni ma questa mi sembra l'ipotesi più concreta".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma non può sbagliare più niente, non so se anche vincendole tutte riuscirebbe ad andare in Champions. I punti di distanza però sono tanti".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma è in cerca di tre punti per essere liberi e con la coscienza a posto. Non sta scritto da nessuna parte che la Juve non possa avere dei passaggi a vuoto, devi sempre crederci. Il Bologna viene da un periodo complicato, ma non vuole staccare la spina in anticipo. Poi si deve fare nuovamente il conto degli infortunati cercando di mettere la squadra migliore possibile".