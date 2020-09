‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Dzeko piace tanto ad Allegri, l’addio di Fonseca non mi sorprenderebbe”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ora resta con un centravanti forte come Dzeko, mentre Morata per me a Torino faticherà a giocare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma che progetto hanno i Friedkin? Io non capisco. A Fonseca va data una squadra all’altezza, e ad oggi non ce l’ha. Mandarlo via a campionato iniziato non ha senso. Secondo me Dzeko potrebbe ancora andare alla Juve”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Una Roma senza Champions League per Allegri sarebbe un passo indietro. Però c’è una nuova proprietà, un progetto e una buona squadra. Io so che al tecnico toscano Dzeko piace, e anche tanto. Cambiare Fonseca ora? Non mi sorprenderebbe. Fossi nella Roma un pensierino a Nainggolan ce lo farei”.