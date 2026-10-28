Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se Gasp avesse avuto un altro cambio Mora lo toglieva. Ma sono contento che due ragazzi del vivaio abbiano risolti i problemi. Io sono un estimatore di Castro ma Mina ieri lo ha messo nel taschino. Deve fare uno switch mentale, Molina fa fatica nel calcio italiano. Ho grossi dubbi sul mercato giallorosso"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma non ha faticato contro il Cagliari. La sensazione che ho avuto è che la Roma non potesse mai perdere il match. Gollini ha salvato la squadra, sono contento per lui. Comunque i giallorossi erano troppo superiori al Cagliari"