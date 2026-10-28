Il clic mentale è scattato dopo Pasquetta. Il disastro contro l’Inter. I cinque gol incassati a San Siro. Da lì la Roma non ha più conosciuto la parola sconfitta. Un caso da aule universitarie, Harvard compresa. Col Cagliari è arrivato il sedicesimo risultato utile di fila. Gasperini aggancia Garcia. E non ha nessuna intenzione di fermarsi. Perché dovrebbe? Davanti a lui c’è la storia giallorossa. Ranieri (19), Andreazzoli-Garcia (19), Liedholm-Eriksson (19), Spalletti (20), Capello (24), ancora Ranieri (25). In cima Liedholm, a quota 30. Il record del Barone resiste dal 1980-81. Il tecnico piemontese vuole riscrivere quella storia. In parte lo sta già facendo. I record nascono per essere battuti. E Gasp ha tutta l’intenzione di arrivare lì. In alto. Insieme ai grandi.