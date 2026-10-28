Una Roma giovane, forte, meno bella ma vincente. I giallorossi sono riusciti a strappare i tre punti contro il Cagliari, non senza difficoltà. Il risultato, però, è positivo e Gasp può guardare avanti con fiducia. Lulli è stato il migliore in campo, ottime anche le prove di Pisilli e Mora. Delude Mancini.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Gollini 7; Mancini 5,5 (Ghilardi 6,5), Ndicka 6,5, Koulierakis 6,5; Lulli 7,5 (Rensch 5,5), de Roon 6 (Mora 7), Pisilli 6,5 , Molina 6 (46' Wesley 6); Soulé 7, Cristante 6; Castro 6 (Malen 7). All: Gasperini 7.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Gollini 7,5; Mancini 6 (Ghilardi 7), Ndicka 6, Koulierakis 6; Lulli 7,5 (Rensch 5), de Roon 6 (Mora 7,5), Pisilli 6,5 , Molina 6,5 (46' Wesley 5,5); Soulé 6,5, Cristante 6; Castro 5,5 (Malen 7). All: Gasperini 6,5.

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Gollini 7; Mancini 4,5 (Ghilardi 7), Ndicka 6, Koulierakis 6; Lulli 7,5 (Rensch 5,5), de Roon 5,5 (Mora 7,5), Pisilli 6,5 , Molina 6 (46' Wesley 6); Soulé 7, Cristante 6; Castro 5,5 (Malen 6,5). All: Gasperini 7.

IL TEMPO

Roma (3-4-2-1): Gollini 7; Mancini 5 (Ghilardi 6,5), Ndicka 5,5, Koulierakis 6; Lulli 7,5 (Rensch 6), de Roon 6,5 (Mora 7), Pisilli 6,5 , Molina 6,5 (46' Wesley 6,5); Soulé 7, Cristante 6; Castro 6 (Malen 7). All: Gasperini 6,5.

IL CORRIERE DELLA SERA

Roma (3-4-2-1): Gollini 7; Mancini 4,5 (Ghilardi 7), Ndicka 6, Koulierakis 6,5; Lulli 7,5 (Rensch 6), de Roon 6 (Mora 7,5), Pisilli 6,5 , Molina 6,5 (46' Wesley 6); Soulé 6,5, Cristante 6,5; Castro 6 (Malen 7). All: Gasperini 6.

LEGGO

Roma (3-4-2-1): Gollini 7; Mancini 5 (Ghilardi 6,5), Ndicka 6, Koulierakis 6,5; Lulli 7,5 (Rensch 5,5), de Roon 6 (Mora 7), Pisilli 6,5 , Molina 6 (46' Wesley 6); Soulé 6.5, Cristante 6; Castro 5,5 (Malen 7). All: Gasperini 7.