Malen è già nell’Olimpo. E noi ringraziamo Raspadori

Malen continua a segnare ma soprattutto a dominare: sono già 10 i gol in questa stagione. Un bottino ricchissimo che fa felice Gasp e dona occhi diversi a tutto il mondo. Non a Marco Borriello, che in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' è andato controcorrente stroncando le qualità dell'olandese. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Il top è Malen o Gasperini? "Malen ha qualità, Gasp le esalta e poi la Serie A non è più quella di una volta: ora c'è maggiore mediocrità rispetto ai miei tempi. Malen segna molto a Roma, ma se lo metti in una big spagnola o inglese fa panchina".

De Rossi, dopo un avvio durissimo, si sta risollevando. Che ne pensa? "Conosco Daniele dall'Under 20 azzurra. A Roma ero un suo fedelissimo, mi ha difeso tante volte. Grande giocatore, leader straordinario e adesso si sta dimostrando un allenatore competente e intelligente: lo 'Smart One'. Se fossi il presidente del Genoa me lo terrei stretto. De Rossi è un predestinato. Un consiglio? Quello di non cadere in certe provocazioni, gossip calcistico che non merita di essere preso in considerazione".