Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Marco Juric (Manà Manà Sport - 90.9): “La Roma non deve sottovalutare l’impegno di stasera. Molina è in vantaggio su Lulli per giocare sulla corsia destra. In difesa un altro ballottaggio viene incarnato da Ghilardi e Mancini, in lotta per un posto in trincea. A centrocampo, invece, de Roon e Cristante partiranno nuovamente dall’inizio, con Mora, Soulé e Malen a comporre il tridente offensivo. Contro determinati avversari, a parer mio, cambia il giusto giocare con Gollini piuttosto che con Vasquez“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “È difficile trovare un pericolo per la Roma nella partita di stasera, perché il Sassuolo non ha energie. Aquilani non so se riuscirà a mantenere il posto. E la Roma deve approfittarne, a vincere queste partite non sta facendo fatica. Dopo la gara di coppa c’è la necessità di giocare una partita che ti consenta di vincere.”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Apparentemente la partita di stasera per la Roma è una passeggiata. Questo Sassuolo è sembrato una squadra debole, che prende sempre gol. Oggi non posso pensare che la Roma non torni a casa con i tre punti. Bastano 60 minuti, tre gol e poi gestisce. Ndicka lo avrei fatto giocare contro il Manchester, non contro il Sassuolo, però i cambi sono obbligati. L’unica cosa che si chiede alla Roma è essere più continua nelle prestazioni sui 90 minuti: difficile mantenere quei ritmi, bisogna dosarli.”