Il legame tra l'AS Roma e l'Argentina continua a essere forte, anzi fortissimo. In questi anni Trigoria è stata popolata di albicelesti, da Dybala a Paredes passando per i più recenti Soulé, Balerdi e Castro. Ma recentemente è stato Daniele De Rossi a segnare un passaggio chiave in questo rapporto: una leggenda giallorossa che ha voluto chiudere la carriera nel Boca Juniors. E DDR ora ha addirittura un aereo che porta il suo nome e sul quale sta volando proprio Papa Leone XIV. Il Pontefice infatti è volato in Sudamerica per il suo viaggio apostolico, partito dall'Uruguay (è atterrato a Montevideo come prima tappa) e che toccherà anche Argentina e Peru. Prevost sarà in terra albiceleste dall'8 all'11 novembre. E in uno dei Paesi più appassionati di calcio al mondo, i tifosi hanno subito notato una curiosa coincidenza: l'aereo scelto per trasportare il Santo Padre dall'Italia è un Airbus A330neo della ITA Airways che porta proprio il nome di Daniele De Rossi, campione del mondo con la nazionale italiana in Germania nel 2006, ex Roma - squadra per cui lo stesso Papa non ha mai nascosto di fare il tifo - ed ex Boca appunto. La compagnia aerea italiana ha deciso quindi di intitolare (lo aveva già presentato ad aprile) uno dei suoi aerei a DDR in omaggio alla sua carriera professionistica, con una scritta ben visibile sull'esterno dell'aeromobile. Un ponte tra l'Italia, Roma e l'Argentina.