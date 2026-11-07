Gasperini è pronto a regalare una serata indimenticabile al giovane centrocampista giallorosso

Redazione
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Gasperini continua a inserire i giovani più interessanti nei convocati della prima squadra. Dopo Paratici, Di Nunzio, Arena e Camara contro il Genoa, questa sera nel match col Sassuolo assaggerà l'aria dell'Olimpico anche Valerio Maccaroni. Secondo quanto riportato da 'Manà Sport Roma', il centrocampista classe 2008 è stato appunto chiamato dal tecnico della Roma: per lui si tratta della prima convocazione. Un bel premio per uno dei talenti più in vista del settore giovanile giallorosso, punto di forza anche dell'Italia Under 19.

maccaroni Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Youth League 2026/27

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