Gasperini è pronto a regalare una serata indimenticabile al giovane centrocampista giallorosso
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Gasperini continua a inserire i giovani più interessanti nei convocati della prima squadra. Dopo Paratici, Di Nunzio, Arena e Camara contro il Genoa, questa sera nel match col Sassuolo assaggerà l'aria dell'Olimpico anche Valerio Maccaroni. Secondo quanto riportato da 'Manà Sport Roma', il centrocampista classe 2008 è stato appunto chiamato dal tecnico della Roma: per lui si tratta della prima convocazione. Un bel premio per uno dei talenti più in vista del settore giovanile giallorosso, punto di forza anche dell'Italia Under 19.
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