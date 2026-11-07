La Roma torna in campionato a giocarsi una chance molto importante prima della sosta per le nazionali. Contro il Sassuolo all'Olimpico restano le assenze pesanti, ma con un possibile recupero fondamentale come quello di Manu Koné. Il francese potrebbe tornare a disposizione, almeno tra i convocati, e allungare le alternative a centrocampo. Per il resto Vasquez verso un'altra maglia da titolare in porta, Ghilardi scalpita e dovrebbe giocare dall'inizio, così come spera di fare anche Balerdi: il dubbio è su chi riposerà. Sulla destra Molina, in avanti Mora con Soulé e Malen. Koné può rientrare invece tra i convocati, ma in ogni caso difficilmente partirà dall'inizio.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

IL MESSAGGERO (3-4-1-2): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Mora; Soulé, Malen.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Mora; Soulé, Malen.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

IL TEMPO (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.