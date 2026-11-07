Contro i neroverdi toccherà di nuovo a Vasquez, mentre in difesa resta qualche dubbio: potrebbero riposare sia Mancini che Hermoso

Redazione
Probabili Formazioni - Cover

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni: Mora dal primo minuto. C'è Balerdi

Scegli Forzaroma.info come fonte preferita su Google

La Roma torna in campionato a giocarsi una chance molto importante prima della sosta per le nazionali. Contro il Sassuolo all'Olimpico restano le assenze pesanti, ma con un possibile recupero fondamentale come quello di Manu Koné. Il francese potrebbe tornare a disposizione, almeno tra i convocati, e allungare le alternative a centrocampo. Per il resto Vasquez verso un'altra maglia da titolare in porta, Ghilardi scalpita e dovrebbe giocare dall'inizio, così come spera di fare anche Balerdi: il dubbio è su chi riposerà. Sulla destra Molina, in avanti Mora con Soulé e Malen. Koné può rientrare invece tra i convocati, ma in ogni caso difficilmente partirà dall'inizio.

Ghilardi Soulé Roma Slovan

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

IL MESSAGGERO (3-4-1-2): Vasquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Mora; Soulé, Malen.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Mora; Soulé, Malen.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Vasquez; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

IL TEMPO (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti