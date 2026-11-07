Gli studi Rai per qualche minuto si sono trasformati nella Curva Sud dell'Olimpico. Un momento a profonde tinte giallorosse quello nella puntata di ieri 6 novembre di BellaMa', il programma condotto da Pierluigi Diaco che mette a confronto due generazioni profondamente diverse, la 'Z' e la 'Boomer'. Nel celebrare la carriera di Antonello Venditti, viene lanciato un servizio per le vie di Trastevere in cui l'inviata ha chiesto di scandire le parole di 'Grazie Roma' ai passanti, tifosi e non solo. Poi l'inno giallorosso viene lanciato dal conduttore anche in studio e allora BellaMa' è diventato un vero e proprio tripudio di voci romaniste, in cui letteralmente tutti hanno cantato a squarciagola, abbracciati. In realtà un solo membro del cast - tifoso della Lazio - è rimasto in silenzio nella magia di 'Grazie Roma'.

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