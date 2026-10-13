Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Malen me lo aspetto sicuramente in campo insieme a Dybala e Soulé. La partita adatta per Castro sarà quella con il Genoa. La Roma ha bisogno di Mora. De Roon è in condizione per giocare due/tre partite di fila. Il Real Madrid ha dei singoli che sono di un’altra categoria ma non ha stabilità. Non mi aspetto tanti gol”.

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Credo che Gasperini ci dirà che la Roma non vorrà fare la vittima sacrificale. Loro hanno giocatori che in ripartenza sono devastanti. Me lo aspetto sereno, con la consapevolezza di avere una squadra che ha dato risposte importanti anche a Como”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà - 90,9): “Il tifo organizzato sta preparando qualcosa per il ritorno di Mourinho a Roma, non so se una vera e propria scenografia, ma sicuramente un tributo. Mourinho era pronto a lasciare in caso di vittoria a Budapest, ma la sconfitta col Siviglia l’ha convinto a rimanere, allungando un rapporto che sembrava già finito”.