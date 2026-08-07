Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "El Aynaoui un buon giocatore, utile e funzionale e sa fare entrambe le fasi. Per me tra lui e Koné, però, c'è una categoria piena di differenza. Koné forse è il giocatore più insostituibile della Roma, addirittura anche più di Svilar".

Stefano Agresti (Radio Radio Pomeriggio - 104.5): "Per me non abbiamo visto ancora il vero El Aynaoui. Per questo Gasperini potrebbe non strapparsi i capelli in caso di partenza di Koné".

Ugo Trani (Tele Radio Stereo - 92.7): "Leao è impossibile che venga alla Roma. L'ingaggio sarebbe il problema minore, è un indolente e la testa non è così costante. Leao è forte, ma va inserito in un meccanismo. Devi prendere uno che ti dia garanzie, altrimenti i tifosi si lamentano di vedere Pellegrini titolare. Per questo Summerville era perfetto. Gasperini non aveva nessun accordo contrattuale con Sky ieri, aveva preso un impegno per fare un piacere personale alla trasmissione. Tant'è vero che è possibile che faccia l'intervista nei prossimi giorni. Se doveva dire qualcosa aveva comunque la possibilità di dirla dopo Brighton-Roma. Bisogna vedere se Nusa va all'Arsenal, passare da Vinicius a lui non è la stessa cosa. Da quello che so Nusa non avrebbe problemi a venire a Roma, il Lipsia neanche ma chiede il prezzo fissato. Fofana ha avuto risposte positive dalla caviglia, ora sta molto meglio ma la Roma non si fida fino in fondo e lo valuterà dal vivo. Quello che prendi deve essere il titolare della Roma dell'anno prossimo. Alla fine con 45 milioni si sarebbero potuti prendere Alajbegovic e Sauer... Resto comunque fiducioso, perché vedo come lavorano".

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92.7): "Ieri sera si è parlato di un summit di mercato con Friedkin, ma Friedkin non c'era ed era già partito. Il summit c'era già stato e poi sicuramente si è prolungato. Evidentemente non è uscita una fumata bianca. Le richieste del tecnico sono quelle che conosciamo, ma si scontrano con la realtà. Sta ripartendo un po' la caccia all'ala sinistra, ma con meno certezze rispetto a quelle che Gasperini pensava di avere un mese e mezzo fa. Un giocatore come Greenwood a quella cifra non lo trovi. Mi è stato detto di Bynoe-Gittens del Chelsea, ma in prestito perché è stato pagato 60 milioni un anno fa. Ieri non c'era un clima positivo. Su Nusa mi spaventa la concorrenza dell'Arsenal, la vedo dura".

Antonio Felici (Tele Radio Stereo - 92.7): "Se ci sono vincoli di stipendio e cartellino devi sperare in un'occasione. Nell'anno del ritorno in Champions una botta di vita me la sarei aspettata, ma guardando il quadro generale la situazione è questa. L'affare Leao avrebbe un certo margine di rischio, la fiducia sta nel fatto che Gasperini possa trasformare chiunque ma non ci sono tutte queste certezze. A me piace molto, ma ti fa una partita su tre o quattro ad alti livelli. In questo momento, se l'alternativa è niente o un giocatore di basso profilo, me lo prendo subito".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): “In queste amichevoli estive si è vista la stessa squadra dell’anno scorso. Se non arriva veramente un calciatore in grado di spostare gli equilibri e aggiungere qualità allora resta una squadra ripetitiva. La Roma ha diverse certezze però la fantasia è quella che è. Per cercare di alzare il livello del reparto offensivo serve quel tipo di giocatore che sparigli le carte”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): “Secondo me Molina è un buon acquisto. Non stiamo parlando di Roberto Carlos, ma è un giocatore che potrebbe avere le caratteristiche che Gasperini cercava da tempo in quel ruolo di quinto a destra. Forse non sposta gli equilibri ma è un calciatore che ha grande esperienza e sa bene come interpretare quel ruolo”.