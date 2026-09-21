Trigoria si è svuotata e i calciatori giallorossi pian piano stanno raggiungendo i ritiri delle rispettive nazionali. Questa sera è stato il turno degli argentini: Balerdi, Castro e Soulé in serata si sono partiti da Fiumicino e domani mattina arriveranno a Buenos Aires. Santiago e Matias hanno scattato una foto con il loro personal trainer Guido Viggiano che li ha accompagnati all'aeroporto e ha pubblicato lo scatto sui social: "Buon viaggio, ve lo meritate". Tre gli impegni della Seleccion: amichevoli con Bolivia, Burkina Faso e Benin. L'ultima sarà l'occasione per salutare Messi che è pronto a dare l'addio alla nazionale argentina dopo una straordinaria carriera con l'albiceleste.