Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Roma e Inter sono d'accordo per il trasferimento di Luis Henrique, manca solo l'ok del giocatore. Mi sembra una trattativa indirizzata bene".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Rodrigo Mora? Anche Robinio Vaz è stata una scommessa per 25 milioni e a Roma ancora non l'abbiamo visto. Quando hai delle valutazioni così, mi devi far vedere che sei più bravo degli altri e che mi dai qualcosa in più. Se dovesse arrivare, mi aspetto un giocatore pronto subito".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dopo Rodrigo Mora la mia domanda è se hai le possibilità di prendere anche un altro attaccante, magari più esperto. Per alcune operazioni la Roma avrebbe potuto risparmiare qualcosa. La società sembra disponibile a fare qualsiasi tipo di spesa. Non posso credere al fatto che la Roma possa spendere 30 milioni per Luis Henrique, che peraltro non sarebbe neanche titolare. Non ci credo neanche se me lo fate vedere atterrare a Fiumicino".