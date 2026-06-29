Per Dybala rinnovo e nuovo ruolo: la Joya è pronta per il doppio sì

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è in mezzo al guado, che però anche cronologicamente non può durare tanto. A volte gli interessi dei giocatori e del loro entourage vanno in contrasto con quelli del club e non c'è da biasimarli".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Malen secondo me non vede l'ora di tornare a Trigoria, mi sembra proprio che non sia il suo Mondiale. Sicuramente in una partita come quella contro il Marocco l'incursione o la giocata ci possono stare. Di incedibile nella Roma per me non c'è nessuno, l'unico da salvare è Svilar. Spero che Koné trovi una collocazione, sostituirlo non sarebbe un grande problema".