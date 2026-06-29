Oggi, 29 giugno, comincia ufficialmente il calciomercato della Serie A. E la Roma, alle prese con la deadline di domani che però non spaventa i Friedkin, resta operativa sul fronte cessioni ma anche sulla questione rinnovi e in entrata. Come già accaduto in queste settimane, alcuni giocatori giallorossi continuano a essere accostati all'Inter. Secondo Il Giorno, il club neroazzurro avrebbe riattivato i contatti con Evan Ndicka. Il difensore della Roma, attualmente impegnato al Mondiale con la Costa D'Avorio e ritenuto incedibile da Gasperini, sarebbe il profilo ideale per rinforzare la difesa di Chivu. L'Inter sembrava aver in pugno Solet, ma l'operazione non è andata ancora in porto e per questo i neroazzurri si starebbero guardando intorno. Imbastire e chiudere un'operazione da almeno 30 milioni di euro in pochissime ore, continua il quotidiano, appare comunque molto complicato. Così come appare praticamente impossibile un trasferimento di Mancini, prossimo al prolungamento con la Roma, direzione Milano. Il Corriere dello Sport, invece, parla dell'ipotesi Niccolò Pisilli: l'Inter non è riuscita ancora a spuntarla per Jones del Liverpool e il centrocampista classe 2004 (che ha ribadito più volte la volontà di restare a Roma, così come i giallorossi non vogliono privarsene) valutato 25 milioni sarebbe un elemento di continuità per il post-Frattesi.