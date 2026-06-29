Donyell Malen rischia di aver perso il posto da titolare ai Mondiali con l'Olanda. Come raccontato dalla giornalista Noa Vahle, le cui indiscrezioni sono state riportate da Vandaag Inside, durante uno degli ultimi allenamenti in una sessione a porte aperte ci sarebbe stato un confronto tra l'attaccante della Roma e il Ct Koeman. Al termine della conversazione tra il bomber e il tecnico Malen è rimasto in disparte, da solo, con un'aria abbattuta. L'attaccante giallorosso potrebbe aver ricevuto la notizia di aver perso la maglia per giocare dal 1', almeno per la sfida dei sedicesimi contro il Marocco di El Aynaoui in programma questa notte alle 3.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma.info tra le tue fonti Google

Kieft lancia altri allarmi: "E' passato davanti alla stampa col telefono all'orecchio, vuol dire che..."

L'ex calciatore olandese, poi, ha lanciato altri allarmi in merito allo stato fisico ma soprattutto mentale di Bobby: "Alla vigilia dei Mondiali. Era in forma smagliante alla Roma, segnava gol a raffica. Ora i suoi concorrenti", le sue parole al De Telegraaf. Kieft ha poi rivelato un dettaglio rilevante: ". È stato chiamato, ma non ha voluto dire nulla.. Anche se non hai segnato per qualche partita, dovresti parlare con la stampa. Sembra proprio che stia faticando ad adattarsi alla situazione attuale".