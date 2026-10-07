Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): "Non credo che ci siano 10 punti di distacco dall’Inter per tutte. La Roma ha colmato quasi totalmente il gap, perché c’è anche il modo di giocare oltre all’organico. Mancano almeno altre 5 partite per un giudizio più ampio, ma Roma e Inter se la giocheranno con il Como terzo incomodo. Non penso che l’Inter sia così avanti”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): "Io non vedo questa superiorità dell’Inter ora, ho la sensazione che i tre inglesi saranno un freno importante per l’Inter, perché non renderanno per quello che ci si attende. L’Inter quindi la metto nel gruppo, con tanti pregi e pochi difetti. Sul recupero di Bastoni mi pare che i dubbi siano stati fugati, ma non la metto lanciata come dicono gli altri. L’organico è stato rimpolpato in maniera non coerente con l’Inter e con il suo gioco.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Nonostante la classifica sia stretta, penso che l’Inter abbia 10 punti di vantaggio sulle altre, ma li deve mettere insieme e non è così semplice come fare un’addizione. Mi sembra che ci siano 4-5 squadre che possono tenere per un certo periodo, ma bisogna aspettare per verificare l’impatto delle coppe europee sul gruppo che insegue l’Inter. Le altre sono in scia, ma non sono in grado di dire chi se la giocherà fino in fondo”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): “Un buon modo per togliere pressione alla Roma può essere ricordarci che siamo soltanto alla sesta giornata. Il calendario sin qui non è stato benevolo, nelle prime nove avrai già affrontato Inter, Como, Atalanta e Napoli. Certo, vincere domenica sarebbe un gran bel segnale”.

Simone Valdarchi (Radio Manà Manà Sport Roma - 90,9): “Gasperini insiste sempre sul non fare la corsa all’Inter. Vuole farla confrontandosi con la Roma dello scorso anno. Alzare l’asticella significherebbe però giocare per lo Scudetto. Per farlo, a questa squadra manca solo di fare qualche punto in più contro le big”.