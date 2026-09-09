Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo - 92,7): "La Roma si divertirà in Champions. Si inizia con una partita alla portata. Lo stadio sarà caldo, ma il club è abituato. Sarà una sorpresa vedere come affronterà questo ritorno in Champions. La Roma è quella più attrezzata - tra le italiane - a fare bene in Europa."

Antonio Felici (Tele Radio Stereo - 92,7): "Gasperini tiene moltissimo a fare bella figura in Champions. Lo ha detto anche lui. Gasp va per giocarsi le sue carte. Io penso che la Roma vista fino ad oggi, potrà fare male a questo Fenerbahce. Io ci credo nel passaggio del turno"

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “La Roma ci arriva nelle migliori condizioni a questa prima di Champions. La squadra è preparata, ci sono buone alternative tranne che in mezzo al campo e bisogna sperare che Cristante e Konè tengano botta. Io non avrei preso un centrocampista in più al posto di Koulierakis. Bisogna stare attenti a non fare quello che ha fatto l’Inter ieri perchè poi è difficile ribaltarla. Quello che è successo ieri sia da monito, non devi regalare niente ed essere concreto al massimo”

Nando Orsi (Radio Radio - 104,5): “E’ sempre molto difficile giocare in Turchia , hanno giocatori bravi ed esperti. Il Fenerbahce punta ad andare avanti in coppa. Io penso che Gasp non possa fare la solita partita che fa in campionato, sarà una Roma più accorta: la spavalderia a volte non paga, a meno che tu non sia il Manchester City. La Roma dovrà sfruttare con questa condizione fisica, che può fare la differenza"

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo - 92,7): “Col Fenerbahce sarà dura, ma la Roma è perfettamente in grado di andare a vincere in Turchia, e non firmerei per il punto. Il Fenerbahce ha qualità in alcuni ruoli, ma non gioca benissimo, penso che faranno una partita di attesa e proveranno a farti male in ripartenza specie con Greenwood. La Roma ha tutte le possibilità di vincere, Gasperini è una garanzia e sa affrontare gare così”