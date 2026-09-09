La voglia di Roma non si placa. E non potrebbe essere altrimenti, dopo questa partenza stratosferica dell’armata di Gasp: tre vittorie su tre, con 10 gol fatti e uno solo subito. Un inizio fantastico per un club che punta a migliorare il terzo posto dell’anno scorso. La parola Scudetto è ancora proibita. La prossima sfida vedrà i giallorossi impegnati a Torino. Poi, un match che potrà dire tanto sul futuro: il 19 settembre c’è Roma-Inter. L’Olimpico farà da teatro e sarà pronto a spingere la squadra verso la vittoria. A 10 giorni dalla partita, però, non ci sono già più biglietti per assistere al match. Lo stadio è sold out. La febbre di Roma è altissima. Si tratta già del terzo tutto esaurito stagionale, dopo le sfide contro Fiorentina e Atalanta.