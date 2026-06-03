Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Matteo De Santis (Manà Manà Sport Roma 90.9): “Greenwood è la scelta di Gasperini, poi ci sono anche altri nomi e devi fare dei calcoli. Penso la Roma ci proverà per l’inglese e farà il possibile per accontentare il proprio allenatore. Il primo argomento che affronterà D’Amico sarà probabilmente il rinnovo di Celik”.

Marco Juric (Manà Manà Sport Roma 90.9): “La Roma si è attardata nell’esplicare alcuni situazioni di forma con l’Atalanta. Non c’è dubbio che D’Amico sia il nuovo DS ma prima arriva, meglio è. Una cessione importante credo bisognerà farla”. Piero Torri (Manà Manà Sport Roma 90.9): “Mi sembra molto difficile per la Roma riuscire a vendere Dovbyk, semmai si può immaginare un’operazione in prestito, con la Roma che in quel caso dovrebbe pagare una parte dell’ingaggio perché solo i top club possono pagare il suo stipendio. Ma tenderei a escludere che un top club voglia Dovbyk. Sul vice Malen si apre uno scenario non semplice: devi prendere un titolare aggiunto che viene qui, si mette seduto e vede quanti gol fa Malen, perché pronti via la prima maglia che dà Gasperini è quella di Malen. Devi trovare uno che si accontenta di fare mezz’ora, poi una partita da titolare, e poi altre tre in panchina. E non è semplicissimo…”

Lorenzo Pes (Teleradiostereo 92.7): “Sarà interessante capire se la Roma vorrà chiudere il discorso settlement agreement in questi 27 giorni, o cercare di andare avanti e aspettare il 2027 con l’aiuto della Champions. In questo caso potresti cercare di tenere il gruppo forte, l’ossatura della squadra. Questo è il vero bivio. Per il resto le idee sono molto chiare, specie sulle richieste dell’allenatore. Il mister vuole giocatori importanti sugli esterni d’attacco, dei titolari”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Cinquanta milioni rifiutati dalla Roma per Svilar? Se hai la possibilità e ci riesci, ed eviti questa situazione, tanto meglio. Vedremo in questo mese se c’è davvero un’opportunità. Però intanto devi tenerti una facilità di operazione, devi avere un’alternativa, perché non puoi rinunciare a un portiere così. Alajbegovic è un giocatore che devi prendere prima del Mondiale, perché al Mondiale può esplodere e poi ti ritrovi in coda".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Quando si parla di progetti, si parla di 2-3 anni, non di un progetto annuale. Io non so che progetto voglia fare la Roma, perché ora bisogna prendere un direttore sportivo che piaccia a Gasperini. L’importante è che ci sia un’idea: la società ha sposato quella di Gasperini, ora bisogna andare avanti. Svilar? E’ uno dei 6-7 portieri d’Europa che ha una valutazione superiore perché è davvero bravo”.