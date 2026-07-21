Anthony Taylor dice addio al calcio. L’arbitro inglese, tra i più discussi degli ultimi anni, ha annunciato il ritiro dall’attività con un comunicato: "Arbitrare ai massimi livelli è stato un privilegio immenso, ma la pressione è intensa e l’attenzione è costante. È arrivato il momento di farmi da parte e di guardare avanti, verso il prossimo capitolo della mia carriera". La notizia è stata accolta con entusiasmo da numerosi tifosi. Taylor, oltre alle contestate decisioni prese nella finale di Europa League, è stato spesso ritenuto dagli appassionati non all’altezza degli importanti palcoscenici che gli venivano affidati. "Grazie a Dio", ha scritto un sostenitore del Chelsea, dando voce a molti altri inglesi che lo hanno visto da vicino ogni settimana. Tra i commenti più ricorrenti figurano anche "Finalmente", "Siamo liberi" e "Oggi ha vinto il calcio".

🚨 OFFICIAL: Anthony Taylor retires from pro officiating.



“It’s been an immense privilege”. pic.twitter.com/sy6TqOEOQ2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026