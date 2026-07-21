Il ritardo nella risposta del West Ham per il trasferimento di Summerville alla Roma ha un motivo: l'Al Hilal. Il club arabo in queste ore ha infatti presentato un'offerta choc al calciatore. Quello dell'Al Hilal è un inserimento concreto, tentato all'ultimo minuto dopo la terza offerta della Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste e per questo è in attesa di una risposta in queste ore. Non farà nessun rilancio, lasciando la decisione finale al calciatore che, dopo aver accettato la proposta giallorossa due giorni fa, si è preso del tempo per decidere il suo futuro. La Roma è convinta di aver fatto il massimo per portarlo nella Capitale tanto che nel pomeriggio aveva mandato un aereo a Rotterdam per portarlo a Ciampino nel primo pomeriggio. L'Al Hilal però ora è in vantaggio. L'offerta fatta al giocatore è impossibile da pareggiare per i giallorossi che possono sperare solo nella volontà dell'olandese di giocare in uno dei top campionati e in un club che farà la Champions League. Dopo aver perso Greenwood, finito al Fenerbahce, per la Roma si potrebbe ripresentare una situazione analoga, questa volta per Summerville. Inoltre Gasperini e D'Amico potrebbero rimanere anche senza la prima alternativa ovvero Alejandro Garnacho. L'argentino infatti è vicino all'Aston Villa che sta trattando con il Chelsea per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.