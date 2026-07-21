Donyell Malen è tornato a Roma. L’attaccante olandese è rientrato nella Capitale questa mattina per mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini e per dimenticare un Mondiale al di sotto delle aspettative, sia personali che di squadra. L’ex Aston Villa punta infatti a ritrovare i livelli della scorsa stagione, chiusa con 15 gol in 20 presenze tra campionato ed Europa League. Il rientro a Trigoria per il primo allenamento in gruppo è previsto già per domani e al suo arrivo potrebbe trovare un nuovo compagno di squadra che in realtà conosce già molto bene: Crysencio Summerville. L’attacco giallorosso della prossima stagione infatti, potrebbe avere una forte impronta olandese visto che la trattativa per portare l'esterno nella Capitale sarebbe ormai alle battute finali.