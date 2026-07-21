Dopo la cessione di Morgan Rogers al Chelsea per oltre 137 milioni di euro, l’Aston Villa è alla ricerca di nuovi rinforzi offensivi da inserire in rosa. Tra i profili sondati nei giorni scorsi figurava anche quello di Crysencio Summerville, che è però ormai sfumato. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Unai Emery avrebbe messo nel mirino un altro obiettivo del club giallorosso: Alejandro Garnacho. L’Aston Villa avrebbe già presentato al Chelsea una prima offerta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. La candidatura dell’esterno argentino sarebbe stata avanzata direttamente da Emery, che lo considera il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo. I contatti tra i due club e l’entourage del calciatore stanno proseguendo in queste ore. Quel che appare ormai certo però, è che il pericolo Aston Villa per Summerville sia definitivamente sfumato. Nelle ultime ore però a tenere in apprensione la Roma è l'inserimento dell'Al Hilal che ha presentato un'offerta al West Ham e al calciatore.